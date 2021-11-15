В субботу в Саранске из-за ярмарки изменятся маршруты общественного транспорта

В связи с проведением 28 октября в Саранске продовольственной ярмарки городские власти сообщают о временном изменении схемы движения общественного транспорта.

Как пояснили в мэрии, в ряде районов будет ограничено движение автотранспорта на участках проведения ярмарки. В частности, это коснется ул. Ботевградской, ул. Ульянова и пр. 70 лет Октября.

Из-за этого автобусы и троллейбусы вынуждены будут следовать по измененным маршрутам, минуя перекрытые улицы. К примеру, автобусы №№ 8, 9 и 15 проедут по ул. Титова в обход Ботевградской.