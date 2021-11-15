В Мордовии помогли семье погибшего военного получить положенные выплаты

Сотрудники мордовского отделения фонда «Защитники Отечества» оказали помощь семье погибшего на Украине 27-летнего военнослужащего Дмитрия Лабушкина.

Как сообщается, Дмитрий был призван на военную службу осенью прошлого года и направлен в зону СВО. Он служил на Донецком направлении и погиб 13 июня при выполнении боевого задания возле села Клещеевка. За мужество и героизм рядовой Лабушкин посмертно награжден орденом Мужества.

Координатор фонда в Мордовии взял под личное сопровождение семью погибшего военнослужащего. Родственникам оказали помощь в оформлении всех необходимых документов для получения положенных выплат и компенсаций. В ближайшее время денежные средства будут перечислены семье Дмитрия Лабушкина.