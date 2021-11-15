В Мордовии арестован мужчина, заподозренный в избиении знакомого со смертельным исходом

Следственный комитет Мордовии сообщает о задержании 44-летнего жителя Саранска, подозреваемого в причинении смерти своему 39-летнему знакомому.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 21 октября. Потерпевший пришел в гости к знакомому, они стали распивать алкоголь. Когда хозяин квартиры попросил гостя уйти, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый жестоко избил приятеля руками и ногами, после чего лег спать.

Проснувшись через несколько часов, он обнаружил, что пострадавший мертв. О случившемся мужчина сам сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Следствие продолжается.