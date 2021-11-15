Новый замминистра цифрового развития Мордовии - уроженец Саранска Андрей Первойкин

Как стало известно из правительства Республики Мордовия, на должность заместителя министра цифрового развития региона назначен Андрей Первойкин - уроженец столицы Мордовии города Саранск. Распоряжение о назначении подписал глава республики.

37-летний Андрей Первойкин в 2007 году окончил Мордовский государственный университет имени Огарева по специальности «Инженер». В 2011 году он получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в том же вузе.

С 2010 года Первойкин работал в министерстве информатизации Мордовии, впоследствии преобразованном в министерство цифрового развития. За это время он занимал должности консультанта, заместителя руководителя отдела и начальника отдела. Теперь Андрей Первойкин приступил к исполнению обязанностей заместителя главы ведомства.