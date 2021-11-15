Жители Саранска вновь пожаловались на ржавую воду из кранов

Жители улицы Косарева в Саранске поделились в социальных сетях новыми жалобами на качество воды из кранов. В сообществе «Саранск | Доска Позора» во «ВКонтакте» появился пост от местной жительницы.

По ее словам, грязная вода - это постоянная проблема на улице. «Как можно мыться в такой воде? А тем более, как помыть маленького ребенка? Его нужно мыть каждый день. Чистую воду в неделю можно увидеть очень редко. Примите уже какие-нибудь меры. Это очень надоело», - возмущается автор поста.

В комментариях другие горожане отметили, что грязная вода наблюдается во многих домах Саранска. «Такая красота - она везде, и не кончалась. Вот сегодня на Семашко, 22 - прям квас. Надоело уже. Всем всё равно», - пишет один из пользователей.

Жалобы на качество воды поступают и от жителей улицы Ярославской. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию и не сообщили о каких-либо мерах по решению проблемы.