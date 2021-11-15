В Мордовии прошел рейд "Перевозчик" - выявлено 80 нарушений у водителей автобусов

23 октября в Мордовии сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд "Перевозчик", направленный на предупреждение аварий с участием пассажирского транспорта.

Инспекторы проверили более 300 автобусов общественного транспорта. Было выявлено 80 нарушений требований законодательства водителями и перевозчиками.

Чаще всего водители управляли транспортными средствами с техническими неисправностями или незаконными доработками конструкции. Также они нарушали правила, разговаривая по телефону во время движения или не пристегивая ремни безопасности. Кроме того, их наказали за высадку пассажиров в неположенных местах.

ГИБДД напоминает, что в Мордовии продолжается расследование обстоятельств ДТП со смертельным исходом, произошедшего 6 сентября в Саранске. Водитель автомобиля сбил пешехода на улице Н.Эркая, дом 28. Пострадавший скончался в больнице. Очевидцев и свидетелей просят позвонить по телефонам: 8(8342) 29-80-78, 38-11-27 или 102.