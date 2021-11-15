В Мордовии зафиксирован новый очаг бешенства животных

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области сообщает о выявлении нового очага бешенства среди диких животных в регионе.

Смертельное заболевание подтверждено у лисы, которая забежала на частный двор в поселке Октябрьский Ичалковского района. В связи с этим на территории населенного пункта введен карантин.

С начала 2023 года в Мордовии зарегистрировано 9 случаев бешенства, в том числе у домашних животных. Эксперты Россельхознадзора напоминают о важности профилактической вакцинации питомцев и осторожности при контактах с дикими зверями.

Бешенство - острое вирусное заболевание, общее для человека и животных. Заражение чаще происходит при укусах, реже - через ослюнение при тесном контакте с инфицированным животным. Болезнь неизлечима, но вакцинация после контакта может предотвратить развитие смертельного исхода.