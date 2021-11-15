В Мордовии обновлена модель работы межмуниципальных автобусных маршрутов

В Республике Мордовия реализуется обновленная модель организации работы автобусных маршрутов межмуниципального сообщения.

Как сообщил председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Валерий Кандрин, на межмуниципальных маршрутах проведена корректировка расписаний с учетом графиков работы медучреждений, рынков в райцентрах и социальных служб.

Также внедряется система контроля за перевозками на основе цифрового сервиса "Управление транспортом". По словам чиновника, проблемные участки пока сохраняются в некоторых районах, их держат на особом контроле.