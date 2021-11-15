Причины "пробок" в Саранске - временные, ситуация улучшится, считает глава республиканского транспортного ведомства

Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Мордовии Валерий Кандрин считает, что увеличение заторов в Саранске связано с объективными причинами и носит временный характер.

По его словам, одна из причин - перекрытый на ремонт мост на улице Титова, который является крупной транспортной артерией города. Как отметил чиновник, после открытия моста в конце года ситуация на дорогах значительно улучшится.

Другая причина "пробок" - новый светофор в районе торгового центра "Леруа Мерлен". Администрация Саранска уже скорректировала схему движения в этом месте.

Также вырос транзитный поток по объездной дороге из-за ремонта на федеральных трассах. В скором времени ожидается финансирование на строительство новых дорожных хорд, которые разгрузят центр города. По словам Валерия Кандрина, после реализации всех запланированных мер ситуация с пробками в Саранске значительно улучшится.