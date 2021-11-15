В ноябрьские праздники запустят дополнительный поезд между Саранском и Москвой

В преддверии ноябрьских праздничных дней между Саранском и Москвой запустят дополнительный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд из столицы отправится 4 ноября в 02:05 ночи и прибудет в Саранск утром того же дня. Обратный рейс из Саранска запланирован на 6 ноября в 16:53.

Напомним, в этом году День народного единства отмечается в пятницу 4 ноября, а суббота и воскресенье объявлены выходными днями. Таким образом, получается трехдневный праздник с 4 по 6 ноября. Запуск дополнительного поезда позволит жителям Мордовии съездить в Москву на длинные выходные.