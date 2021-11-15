В Саранске задержан водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП

24 октября около 6:30 утра на улице Васенко в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

51-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД разыскали и задержали виновника - им оказался 18-летний парень. В отношении него возбуждено дело по статье "Оставление места ДТП".

Кроме того, в Мордовии продолжается расследование обстоятельств другого ДТП со смертельным исходом, которое произошло 6 сентября в Саранске. Тогда автомобиль сбил пешехода на улице Н. Эркая. Полиция просит очевидцев позвонить по телефонам: 8(8342) 29-80-78, 38-11-27 или 102.