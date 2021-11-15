Сегодня, 31 октября, в Саранске стартует ремонт моста через Блохинский ручей в районе Светотехстроя. В период проведения работ будет полностью перекрыто движение по путепроводу на улице Пушкина.

Как сообщается на официальном сайте администрации города, ограничения для водителей будут действовать до 3 ноября включительно. Запрет не распространяется на автомобили экстренных и оперативных служб - полиции, скорой помощи, МЧС и других.

Водителям рекомендуется заблаговременно продумать объездные маршруты, чтобы не попасть в пробку из-за перекрытия на путепроводе. В городской администрации просят автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонтные работы необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.