Из Саранска можно будет улететь в другие страны

Число городов, куда можно долететь прямым авиарейсом из Саранска, постепенно увеличивается. В скором времени жителям Мордовии станут доступны и международные перелеты.

Как сообщил глава регионального минтранса Валерий Кандрин, в аэропорту Саранска ведется реконструкция пассажирского терминала. Кроме того, Росграница занимается техоснащением пункта пропуска через границу.

Благодаря этим работам в 2024 году откроется международный сектор аэропорта площадью более 4000 кв.м. Его пропускная способность составит 140 пассажиров в час.

Это позволит запустить прямые рейсы из Саранска в другие страны. Также в ближайшее время планируется наладить авиасообщение с Махачкалой.

В настоящее время из столицы Мордовии осуществляются прямые перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы, Казань. Расширение маршрутной сети продолжается.