В Саранске начнется суд по делу о ДТП с пострадавшим пешеходом

Ленинский суд Саранска получил уголовное дело о наезде на пешехода, произошедшем в июне текущего года на улице Б.Хмельницкого. За рулем автомобиля находился житель Пензы, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Мордовии, 51-летний водитель двигался на ГАЗели задним ходом и не заметил вышедшую на проезжую часть женщину. В результате наезда пешеход получила серьезные травмы.

Расследование уголовного дела об этом ДТП завершено. Материалы направлены в суд.

Автомобилист обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.