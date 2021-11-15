В Мордовии пенсионер не справился с управлением авто и столкнулся с автобусом: двое погибших

27 октября на автодороге Саранск-Ромоданово в Лямбирском районе Мордовии произошло трагическое ДТП с человеческими жертвами.

Как сообщается, 69-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. За рулем автобуса находился 47-летний мужчина.

В результате лобового столкновения пенсионер и 68-летняя пассажирка его автомобиля погибли на месте происшествия. Также травмы получила 16-летняя пассажирка автобуса.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.