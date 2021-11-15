Студент-медик из Мордовии рассказал о волонтерской работе в Донбассе

Студент 4 курса Темниковского медколледжа Владислав Афонин поделился опытом волонтерской работы в Донбассе. Он только что вернулся из командировки в составе отряда "Молодой Гвардии Единой России".

По словам Владислава, в новых регионах сегодня очень нужна разная помощь - адресная, работа с детьми, восстановление городов.

Работая в местном медучреждении, он старался применить на практике полученные в колледже знания и справился со всеми поставленными задачами.

Сейчас Владислав вернулся к учебе и поделился своим опытом с руководством и одногруппниками.