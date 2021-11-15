Аграрии Мордовии собрали рекордный урожай зерновых в 2 млн тонн

Аграрии Мордовии в этом году установили новый республиканский рекорд, собрав 2 млн тонн зерновых. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

По его словам, такого урожая зерновых в Мордовии еще не было за всю историю. Это максимальный показатель за все время.

Глава республики поблагодарил тружеников села за этот огромный вклад в продовольственную безопасность региона и страны.

Отмечается, что уборочная кампания в Мордовии еще продолжается. Идет сбор кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. На следующий год запас кормов для животноводства уже обеспечен.

Кроме того, в этом году в республике получен рекордный урожай зеленого горошка за всю ее историю.