Пара из Мордовии заключит брак в национальных традициях на ВДНХ

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве состоится свадьба в национальных мордовских традициях. Обряд пройдет между жителями Мордовии Станиславом Пичайкиным и Анной Платоновой.

Как сообщается, церемония будет включать традиционные элементы: одевание невесты в народный костюм, украшение свадебного хлеба-курника, обряд сватовства.

Свадьбу сопроводят творческие коллективы Мордовии - артисты театра и фольклорных ансамблей. Завершится действо национальным свадебным поездом.

Это настоящее бракосочетание пройдет на сцене в рамках общей экспозиции Мордовии. Она отразит культурное многообразие региона, а также расскажет о славных уроженцах, таких как Ушаков, Никон Рождественский, Эрьзя.