В Саранске в 2024 году сделают ремонт в Республиканском гериатрическом центре

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 1 ноября провел личный прием граждан из разных регионов округа, в том числе из Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мордовии.

На приеме побывала врач Республиканского гериатрического центра Ольга Батяшева. Она обратилась с просьбой о капитальном ремонте медучреждения. По словам врача, центр располагается на первом этаже многоквартирного дома 1953 года постройки, а последний раз ремонт там проводился еще в 2004 году.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что контракт на капремонт учреждения уже подписан. Работы должны завершиться до 31 мая 2024 года.