В Саранске планируют освятить часовню в честь иконы Божией Матери "Державная"

В сквере Защитников Донбасса в Саранске собираются освятить часовню в честь иконы Божией Матери "Державная". Об этом сообщили в пресс-службе Саранской епархии.

Ранее на месте сквера находился пустырь. За несколько месяцев его превратили в зону отдыха - обустроили детскую площадку, качели, дорожки. В центре сквера установили небольшую часовню.

Сейчас на часовню уже установили купол и крест. Внутри разместят барельеф иконы Божией Матери "Державная". По плану, чин освящения проведет митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Стоит отметить, что икону "Державная" обнаружили в марте 1917 года. Оказалось, что её спрятали еще во время войны 1812 года, а затем забыли.