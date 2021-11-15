СК продолжает расследование гибели девочки в ДТП в Саранске

Следственный комитет продолжает расследование резонансного ДТП, которое произошло 25 августа на улице Косарева в Саранске. В результате аварии погибла 7-летняя девочка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, что на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном знаками и разметкой, маршрутный автобус сбил женщину с ребенком. Девочка погибла на месте, её 54-летняя бабушка госпитализирована.

Следователи просят откликнуться очевидцев и свидетелей аварии, в том числе пассажиров автобуса. Их показания могут помочь восстановить картину происшествия.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах трагедии, просьба обращаться в Следственный отдел по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 7д или по телефонам: 28-73-58, 8-927-172-40-80.