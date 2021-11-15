В Мордовии 13 млн рублей направят на оборудование для борьбы с диабетом

В Мордовии более 13 млн рублей выделят на приобретение оборудования для ранней диагностики и мониторинга сахарного диабета. Об этом сообщили в правительстве региона.

Средства поступили из федерального бюджета в рамках проекта "Борьба с сахарным диабетом". На эти деньги планируется закупить лабораторное оборудование и приборы для обследования пациентов, которые будут установлены в районных и участковых больницах Мордовии.

Соответствующее постановление о выделении средств было подписано правительством РФ в октябре 2023 года. В целом по стране на оснащение медучреждений для борьбы с диабетом направлено более 3,6 млрд рублей.