В Мордовии временно изменят расписание пригородных поездов

В связи с празднованием Дня народного единства в Мордовии вносятся изменения в расписание пригородных поездов с 3 по 7 ноября 2023 года.
3 и 7 ноября поезда будут ходить по рабочим дням - пятнице и понедельнику соответственно. 4, 5 и 6 ноября - по выходным дням субботы и воскресенья.
Также с 3 по 6 ноября будут назначены дополнительные поезда:
А с 4 по 7 ноября курсировать будут поезда:
Кроме того, с 4 по 6 ноября запланированы рейсы Рузаевка - Ночка.
Пассажирам рекомендуется внимательно изучить новое расписание. Информация об изменениях размещена на вокзалах, остановках и на официальных ресурсах РЖД.