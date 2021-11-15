В Мордовии временно изменят расписание пригородных поездов

В связи с празднованием Дня народного единства в Мордовии вносятся изменения в расписание пригородных поездов с 3 по 7 ноября 2023 года.

3 и 7 ноября поезда будут ходить по рабочим дням - пятнице и понедельнику соответственно. 4, 5 и 6 ноября - по выходным дням субботы и воскресенья.

Также с 3 по 6 ноября будут назначены дополнительные поезда:

Саранск - Пенза - Кузнецк,

Красный Узел - Рузаевка - Зубова Поляна.

А с 4 по 7 ноября курсировать будут поезда:

Кузнецк - Пенза - Саранск,

Зубова Поляна - Рузаевка - Красный Узел.

Кроме того, с 4 по 6 ноября запланированы рейсы Рузаевка - Ночка.

Пассажирам рекомендуется внимательно изучить новое расписание. Информация об изменениях размещена на вокзалах, остановках и на официальных ресурсах РЖД.