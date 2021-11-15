В Мордовии за несколько дней поймали 19 нетрезвых водителей

В Мордовии в ходе рейда "Безопасный регион" сотрудники правоохранительных органов выявили 19 нетрезвых водителей, которых отстранили от управления автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

За несколько дней рейда полицейские также выявили около 150 фактов вождения автомобилей с техническими неисправностями.

Кроме того, 10 водителей управляли транспортом без прав или лишенные их. Еще 20 автомобилистов нарушили ПДД, выехав на встречную полосу.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Рейды продолжатся в целях повышения безопасности дорожного движения в регионе.