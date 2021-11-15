В Мордовии за неделю число заболевших COVID-19 выросло на 53%

За неделю с 23 по 29 октября в Мордовии зарегистрировано 89 новых случаев коронавируса - на 53% больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует статистика на портале СтопКоронавирус.рф.

За указанный период 81 человек выздоровел после COVID-19, тогда как неделей ранее выписали 58 пациентов.

В больницы госпитализирован 21 заболевший коронавирусом, в то время как на прошлой неделе - 11.

Всего в Мордовии с начала пандемии зафиксировано 89 265 случаев COVID-19. Выздоровело 87 849 человек.

В целом по России число новых случаев за неделю выросло более чем на 30% - с 19 922 до 25 983.