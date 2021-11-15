В Саранске установлен новый осадковый рекорд

29 октября в Саранске был установлен очередной погодный рекорд - на этот раз по количеству выпавших за сутки осадков. Об этом сообщили в Мордовском центре по гидрометеорологии.

За прошедшие сутки в столице Мордовии выпало 15,4 мм осадков - это максимальное значение за всю историю метеонаблюдений в регионе. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году - 10,4 мм.

Отметим, что в октябре в республике были перекрыты показатели сразу двух погодных рекордов. 1 октября максимальная температура достигла 23,5 °С, что выше абсолютного максимума 1974 года, когда было зарегистрировано 23,3 °С.

Синоптики отмечают, что подобные погодные аномалии связаны в том числе с изменением климата.