Жители Саранска пожаловались на непроходимые лужи около домов на улице Девятаева

Жители домов на улице Девятаева в Саранске пожаловались на огромные лужи, которые образуются около подъездов во время дождей и таяния снега. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, из-за больших луж, которые не высыхают в течение нескольких дней, пешеходам приходится преодолевать настоящие водные препятствия. Машины обрызгивают их грязью. Особенно тяжело приходится детям, пожилым людям и родителям с колясками.

В комментариях представители городской администрации ответили, что отремонтировать придомовые территории можно в рамках программы ФКГС или за счет средств собственников помещений. Жители домов на улице Девятаева намерены решить этот вопрос.