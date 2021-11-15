В Мордовии наградили подростка, спасшего при пожаре брата и сестру

Глава Мордовии Артем Здунов встретился с семьей Майоровых, которая недавно переехала в регион из Херсонской области. Весной в их доме в селе Ковылкино произошел пожар.

Тогда дома находились только несовершеннолетние дети. 14-летний Роман Майоров первым заметил возгорание и смог через окно вытащить младших братьев и сестер на улицу, а затем вызвал спасателей.

За проявленное мужество Романа наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество". Его мать получила благодарственное письмо за воспитание сына-героя.

Глава региона поблагодарил подростка за поступок и отметил, что тот проявил себя как настоящий мужчина. Другим детям также вручили подарки.