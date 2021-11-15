В Мордовии следствие устанавливает обстоятельства гибели рыбака

Следственный комитет по Республике Мордовия проводит проверку по факту гибели 64-летнего мужчины во время рыбалки в Темниковском районе.

Утром 1 ноября мужчина ушел ловить рыбу на водоем, расположенный в 3 км от села Старый Город. Днем местные жители обнаружили в озере перевернутую резиновую лодку, а рядом в воде - тело рыбака.

При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти выявлено не было.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.