Новый перевозчик будет обслуживать маршрут Зубова Поляна — Ковылкино — Саранск в Мордовии

Как стало известно из официальных источников, власти Республики Мордовия объявили конкурс на право осуществлять пассажирские перевозки по межмуниципальному маршруту Зубова Поляна - Ковылкино - Саранск. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Согласно объявлению, заявки от желающих участвовать в конкурсе принимаются с 3 по 23 ноября текущего года. Победитель конкурса получит право обслуживать данный маршрут и осуществлять перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам.

Власти Мордовии надеются, что новый перевозчик сможет обеспечить качественное и бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами региона. Ранее этот маршрут обслуживал другой перевозчик, однако в ноябре его договор истекает.