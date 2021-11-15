В Саранске в 2023 году зарегистрирован рост числа браков

По данным Управления ЗАГС администрации Саранска, за 10 месяцев 2023 года в столице Мордовии было зарегистрировано 2110 браков. Это на 30 браков больше, чем за аналогичный период 2021 года (2080 браков).

Как рассказала начальник саранского Дворца бракосочетания Людмила Ненюкова, нынешний год, особенно осенние месяцы, отмечен активностью молодоженов. По ее словам, одной из возможных причин роста регистраций браков является то, что 2024 год будет високосным. Такие годы традиционно не пользуются популярностью для заключения браков.

Кроме того, по данным ЗАГСа, в Саранске за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 2350 новорожденных и 1001 развод. Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество рождений также увеличилось, а количество разводов снизилось. Эти цифры можно рассматривать как положительную демографическую тенденцию в регионе.