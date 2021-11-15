Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 4 детей на пожаре в Мордовии

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Республике Мордовия займется расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с трагедией в городе Ковылкино, где в результате пожара погибли 4 ребенка. Об этом сообщают "Известия Мордовии" со ссылкой на следственные органы.

Как уточняется, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Основной версией возникновения возгорания является неисправность электропроводки в доме. Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинские.

Напомним, пожар произошел 3 ноября в двухквартирном доме в Ковылкино. В результате погибли 4 ребенка в возрасте от 11 месяцев до 5 лет. Дети находились дома одни, когда начался пожар. Их мать в это время была на подворье и, заметив огонь, попыталась спасти детей, но не смогла этого сделать. Сама женщина получила травмы и находится в больнице.

Источник: izvmor.ru