В Мордовии ожидается ухудшение погоды: дожди и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Мордовии ожидается ухудшение погодных условий. Как рассказала дежурный синоптик Мордовского гидрометцентра Нина Ледяйкина, во вторник, 7 ноября, республику накроет циклон с юга.

В этот день прогнозируется умеренный дождь - до 3 мм осадков. Также будет довольно ветрено. Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов, ночью опустится до +7.

На среду, 8 ноября, синоптики предсказывают усиление западного ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +7...+12 градусов днем и охладится ночью до +1...+6 градусов. Также местами пройдут небольшие дожди.

В целом, по информации метеорологов, отрицательные температуры в Мордовии не ожидаются вплоть до середины ноября.