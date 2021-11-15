В Мордовии усилят меры по профилактике экстремизма и терроризма

3 ноября на заседании антитеррористической комиссии в Мордовии под председательством главы региона Артёма Здунова были рассмотрены дополнительные меры по профилактике терроризма и экстремизма в республике.

Артём Здунов поручил привлечь к этой работе представителей силовых структур, экспертов и политологов. Особое внимание он уделил вопросам обеспечения безопасности на вокзалах, в аэропортах и других местах массового пребывания людей.

Глава региона отметил, что несмотря на стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений в Мордовии, необходимо оставаться бдительными. Он указал на важность проведения профилактической работы среди населения по вопросам противодействия экстремизму.

По итогам совещания даны конкретные поручения профильным ведомствам. Артём Здунов подчеркнул, что работа по профилактике экстремизма и терроризма должна вестись на постоянной основе под пристальным контролем.