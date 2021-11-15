В Мордовии бывшие сотрудники вуза обвиняются в хищении 1 млн рублей

Бывший замдиректора и главбух одного из вузов Саранска предстанут перед судом по обвинению в хищении почти 1 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Мордовии.

По версии следствия, в 2020 году 62-летний замдиректор договорился со своей подчиненной, 47-летней главбухом, систематически похищать деньги из кассы вуза.

Используя свои должностные полномочия с января 2020 года по ноябрь 2021 года, фигуранты дела сумели присвоить более 985 тысяч рублей. Похищенные средства они потратили на личные нужды.

Оба обвиняемых признали свою вину. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.