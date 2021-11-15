В Саранске при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В Саранске произошел трагический пожар в многоквартирном доме на улице Сущинского, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, из охваченной огнем квартиры не смогли выбраться двое мужчин - 50-летний хозяин квартиры и его 43-летний знакомый.

В результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка жилого помещения на площади около 20 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается. Специалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев и жильцов дома. По факту трагедии проводится проверка.