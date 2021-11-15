В Мордовии освятили обновленный святой источник в селе Константиновка

В селе Константиновка Ромодановского района Мордовии состоялось освящение обновленного святого источника и купели после проведенного благоустройства. Об этом сообщили в Саранской епархии.

После проведения божественной литургии в местном храме прихожане направились к роднику, где был совершен чин освящения воды.

"От имени жителей села и района выражаем сердечную благодарность всем, кто участвовал в благоустройстве территории святого источника. Он будет еще долгие годы служить людям, пробуждая в их сердцах светлые чувства", - говорится в сообщении епархии.

Источник в селе Константиновка почитается верующими как святой. Теперь после проведенных работ он вновь открыт для посещения, чтобы укреплять в людях веру и добрые помыслы.