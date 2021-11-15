В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в гараже от отравления выхлопными газами

Следственным управлением СКР по Мордовии проводится процессуальная проверка по факту смерти 29-летнего мужчины в поселке Ромоданово.

Как сообщается, ночью 6 ноября его тело без внешних признаков насилия было обнаружено в собственном автомобиле в гараже. Предварительной причиной смерти называется отравление выхлопными газами.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы для выяснения точной причины смерти.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет напоминает, что работа двигателя в закрытом помещении может привести к отравлению угарным газом, поэтому не стоит оставлять автомобиль включенным в гараже.