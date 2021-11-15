В Мордовии за неделю выявлен 101 новый случай COVID-19

За неделю, с 30 октября по 5 ноября, в Мордовии было выявлено 101 новое заражение коронавирусом. Об этом сообщает портал "объясняем.рф" со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

За указанный период в больницы с диагнозом COVID-19 было госпитализировано 16 человек. Число выздоровевших составило 76 человек. Смертей от коронавируса за последнюю неделю зарегистрировано не было.

Напомним, подробная статистика по коронавирусу в регионах теперь публикуется раз в неделю на портале "объясняем.рф". Однако там отсутствуют данные о суммарном числе заболевших, умерших и выздоровевших за весь период пандемии. Ранее такую статистику ежедневно предоставлял отдельный портал "стопкоронавирус.рф".