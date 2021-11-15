Глава Мордовии провел встречу с представителями китайского города Чжэньцзян

Во вторник, 7 ноября, в ходе визита официальной делегации Мордовии в Китай состоялась встреча главы республики Артёма Здунова с секретарем горкома города Чжэньцзян Ма Минлуном.

Как сообщается, стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между регионами России и Китая в экономической, культурной, спортивной и образовательной сферах. Это соответствует решениям лидеров двух стран о наращивании взаимодействия.

Артём Здунов отметил, что сотрудничество уже активно развивается, в частности, между МГУ им. Огарёва и Цзянсуским университетом науки и технологий.

Также на встрече обсуждалась возможность установления побратимских связей между Саранском и Чжэньцзяном. Расширение партнерства между регионами России и Китая продолжится в различных сферах.