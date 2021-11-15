Мордовия намерена поставлять в Китай сувениры из мореного дуба

На 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству "Волга-Янцзы" глава Мордовии Артем Здунов выразил заинтересованность в поставках на китайский рынок уникальной сувенирной продукции из мореного дуба.

Мореный дуб - визитная карточка Мордовии, древесина обычных дубов, длительное время пролежавшая на дне рек Мокши и Суры.

В середине прошлого века промысел мореного дуба в регионе прекратился, но сейчас его возрождают. В 2022 году Мордовия получила свидетельство о регистрации географического указания "мордовский мореный дуб".

По словам Артема Здунова, республика заинтересована в поставках изделий из этого уникального материала на китайский рынок. Это позволит продвигать бренд региона и расширять экспортный потенциал местных производителей сувениров.