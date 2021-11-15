В Темниковском районе иномарка сбила лошадь

Шестого ноября, около 17:00, в Темниковском районе Мордовии произошло ДТП с участием лошади.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля "Рено-Логан", двигаясь со стороны села Аксел в сторону села Старый Ковыляй, сбил выбежавшую на дорогу лошадь.

После этого в его машину врезался автомобиль ВАЗ, водитель которого скрылся с места аварии. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Это очередное напоминание о том, что на загородных трассах нужно быть предельно внимательным - на дорогу может выбежать животное или случиться другая непредвиденная ситуация. Водителям следует соблюдать скоростной режим и быть готовыми к экстренному торможению.