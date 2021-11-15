В Мордовии продлили арест подозреваемым в убийстве знакомой

Суд в Саранске принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для двух жительниц Мордовии, подозреваемых в убийстве знакомой. Речь идет о 27-летней и 30-летней местных жительницах.

По версии следствия, в июле 2023 года они поссорились со своей 31-летней знакомой, после чего вывезли её в лес в Ичалковском районе и убили. Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено грибниками.

Одна из подозреваемых призналась, что во время конфликта они не рассчитали силу и лишили знакомую жизни. Обе женщины ранее уже привлекались к ответственности.

Решением суда им продлен срок ареста до 8 декабря 2023 года. Следствие по делу об убийстве продолжается. Подозреваемым грозит серьезное наказание.