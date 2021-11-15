В передаче Малахова покажут священника из Мордовии

В ближайшую субботу в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" в качестве гостя выступит отец Евгений Самаркин из Мордовии. Об этом сообщает газета "Маяк".

Отец Евгений - священник из Ардатовского района, который также известен как автор и исполнитель песен. Он не раз выступал на различных мероприятиях в Мордовии и Москве.

Теперь житель республики получил возможность представить свой талант на федеральном телевидении. Как отмечают в соцсетях, благодаря этому о нем узнает вся Россия.

Выпуск программы с участием отца Евгения Самаркина выйдет в эфир в субботу, 12 ноября, в 17:50 по московскому времени на телеканале "Россия 1".