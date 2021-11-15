Мордовия предлагает Китаю создать совместные предприятия в особых экономических зонах

На заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству "Волга-Янцзы" глава Мордовии Артем Здунов предложил китайским партнерам рассмотреть вопрос о создании совместных предприятий на территории особых экономических зон республики.

По его словам, в регионе созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. В частности, в этом году завершается создание ОЭЗ площадью 336 га с необходимой инфраструктурой.

Здунов предложил китайской стороне рассмотреть проекты в сфере производства светотехники, переработки пеньковолокна и добычи диатомита на площадках особых экономических зон Мордовии.

Глава региона отметил положительную динамику торгового оборота Мордовии с Китаем в 2022 году. По его мнению, сейчас открываются новые перспективы экономического сотрудничества между странами.