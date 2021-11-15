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МЧС предупреждает о тумане в Мордовии

МЧС предупреждает о тумане в Мордовии

По данным Мордовского центра гидрометеорологии, 9 ноября 2023 года в ближайшие часы местами в Республике Мордовия ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

В связи с этим МЧС рекомендует местным властям и службам:

  • Усилить контроль за обстановкой и оперативно информировать о ней руководство.
  • Провести превентивные мероприятия по снижению возможного ущерба.
  • При возникновении экстренных ситуаций сразу сообщать в ЦУКС МЧС по Мордовии.
  • Рассмотреть введение режима "повышенной готовности".
  • Проинформировать население через СМС и сайты администраций.

Водителям в условиях тумана рекомендуется:

  • Отказаться от обгонов и резких маневров.
  • Увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля.
  • Снизить скорость исходя из видимости, чтобы успеть остановиться.

При необходимости звоните по телефонам экстренных служб: 112 (с мобильного), 01 (со стационарного).