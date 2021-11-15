МЧС предупреждает о тумане в Мордовии

По данным Мордовского центра гидрометеорологии, 9 ноября 2023 года в ближайшие часы местами в Республике Мордовия ожидается туман с видимостью менее 500 метров.
В связи с этим МЧС рекомендует местным властям и службам:
- Усилить контроль за обстановкой и оперативно информировать о ней руководство.
- Провести превентивные мероприятия по снижению возможного ущерба.
- При возникновении экстренных ситуаций сразу сообщать в ЦУКС МЧС по Мордовии.
- Рассмотреть введение режима "повышенной готовности".
- Проинформировать население через СМС и сайты администраций.
Водителям в условиях тумана рекомендуется:
- Отказаться от обгонов и резких маневров.
- Увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля.
- Снизить скорость исходя из видимости, чтобы успеть остановиться.
При необходимости звоните по телефонам экстренных служб: 112 (с мобильного), 01 (со стационарного).