МЧС предупреждает о тумане в Мордовии

По данным Мордовского центра гидрометеорологии, 9 ноября 2023 года в ближайшие часы местами в Республике Мордовия ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

В связи с этим МЧС рекомендует местным властям и службам:

Усилить контроль за обстановкой и оперативно информировать о ней руководство.

Провести превентивные мероприятия по снижению возможного ущерба.

При возникновении экстренных ситуаций сразу сообщать в ЦУКС МЧС по Мордовии.

Рассмотреть введение режима "повышенной готовности".

Проинформировать население через СМС и сайты администраций.

Водителям в условиях тумана рекомендуется:

Отказаться от обгонов и резких маневров.

Увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля.

Снизить скорость исходя из видимости, чтобы успеть остановиться.

При необходимости звоните по телефонам экстренных служб: 112 (с мобильного), 01 (со стационарного).