Бобры начали строить плотину на окраине поселка в Мордовии

Жители поселка Дачный в Теньгушевском районе Мордовии столкнулись с необычной проблемой - бобры взялись строить плотину в 100 метрах от жилых домов.

Как рассказал глава Дачного поселения Олег Шаронов, пару недель назад грызуны уже свалили дерево на линию электропередач. Тогда аварийщики оперативно устранили неисправность.

Однако теперь звери взялись за новый объект - они решили запрудить ручей Умор прямо на окраине населенного пункта. В результате уровень воды повышается, и есть угроза затопления части дороги.

По словам главы поселения, в окрестностях водится много бобров. Но они относятся к краснокнижным животным Мордовии и чувствуют себя в безопасности, не боясь людей.

Скорее всего, дорожные рабочие будут вынуждены разрушить незаконное бобровое сооружение, чтобы спасти дорогу. Однако нет гарантий, что эти трудяги не начнут строить новую плотину где-нибудь рядом.