Жители Саранска просят включать уличные фонари по утрам

В социальных сетях появилось обращение жителей Саранска к городским властям с просьбой включать уличное освещение не только вечером, но и утром.

В сообществе "Саранск | Доска Позора" во "ВКонтакте" жители 11-го микрорайона пожаловались, что им приходится идти на работу и на остановку в полной темноте с 6 утра.

"Многие работают с 7 утра и вынуждены выходить в беспросветную темень. Приходится идти мимо школ на ощупь. Такое ощущение, что мы вернулись в 90-е, когда везде выключали свет", - пишут горожане.

В комментариях и жители других районов попросили включать освещение по утрам на их улицах, отмечая, что люди ходят на работу и в 5 утра.

"Водители и кондукторы возвращаются домой в 1 ночи. Ходят не только мужчины, но и женщины. А по всему городу темно в целях экономии", - возмутился один из комментаторов.