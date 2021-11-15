Житель Мордовии угнал "Газель", чтобы поехать на свидание

37-летний уроженец села Большие Березники в Мордовии признан виновным в угоне автомобиля марки "Газель" и вождении в нетрезвом виде. Как выяснилось, мужчина решился на преступление ради встречи с женщиной.

Как сообщили в региональном МВД, 15 июня мужчина распивал спиртное в компании приятеля. В это время ему позвонила знакомая и пригласила к себе в гости.

Чтобы доехать до нее, сельчанин решил угнать припаркованную неподалеку "Газель", принадлежавшую той организации, где он работал. Хозяин машины вскоре заметил пропажу и обратился в полицию.

Похищенную "Газель" нашли на соседней улице. Задержанный водитель во всем сознался. Ему назначили 80 часов обязательных работ, штраф 10 тысяч рублей и лишили прав на 2 года.