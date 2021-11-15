Мордовский госуниверситет и вуз Китая создадут совместный институт

Мордовский государственный университет имени Огарева и Цзянсунский университет науки и технологий из Китая договорились о создании Российско-Китайского международного института.

Об этом стало известно во время визита делегации Мордовии во главе с главой региона Артемом Здуновым в китайский город Чжэньцзян.

Планируется, что в 2025 году институт начнет обучение студентов по семи направлениям. Всего в новом вузе будут учиться около 1000 человек.

Ранее Мордовский госуниверситет и Цзянсунский университет уже реализовывали совместную программу двух дипломов на английском языке по специальности "Теплоэнергетика".

В рамках сотрудничества была создана международная лаборатория по использованию водородной энергии и другим перспективным направлениям.

Как отметил глава Мордовии, новый совместный вуз позволит расширить образовательные связи двух стран и даст ценный опыт будущим специалистам.

В настоящее время в Мордовском госуниверситете учатся 33 студента из Китая. Планируется увеличить их число по обмену со стороны российских студентов.